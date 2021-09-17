В Крымском районе задержали подозреваемого в убийстве брата

Мужчину подозревают в убийстве младшего брата. Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

17 сентября сыщикам удалось выйти на след преступника. Следователи-криминалисты установили, что мужчина скрывался в одном из домовладений на территории Крымского района. 49-летнего местного жителя подозревают в убийстве младшего брата и в нападении на прохожего.

- Родственники проживали в одном из домов по улице Советской в городе Темрюке. По версии следствия, между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту не менее 10 ударов ножом по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки. Тело мужчины обнаружили соседи, - рассказали следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также мужчину подозревают в нападении на 30-летнего темрючанина, которое произошло еще в августе.

В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.