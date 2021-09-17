В Краснодаре заменят 500 метров канализационного коллектора

В Краснодаре заменят изношенный коллектор. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре начнутся работы на одном из самых проблемных городских участков. Канализационный коллектор по улице Московской уже давно был изношен. Его неудовлетворительное состояние зафиксировала комиссия. Согласно заключению, свод коллектора полуразрушен.

— С 20 сентября начнутся работы по замене изношенного участка фекального коллектора, будут уложены новые пластиковые трубы протяженность почти 500 метров. Работы проведут закрытым способом, методом горизонтально-направленного бурения, - рассказал директор по капитальному строительству ООО «Краснодар»

Вместо изношенных керамических труб на этом участке уложат новые пластиковые, диаметром 1000 мм. Срок их эксплуатации — не менее 50 лет.

Из-за проведения работ по замене участка коллектора, будет временно перекрыто движение по ул. Московской на участке от ул. Солнечной до ул. Московской, 84. Рабочие приступят к бурению 20 сентября и завершат 10 декабря