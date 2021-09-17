В пяти студенческих пунктах вакцинации за неделю привились почти полторы тысячи кубанских студентов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Студенческие пункты вакцинации открыты в высших учебных заведениях Краснодара, Новороссийска и Сочи. Просьбу об их открытии губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву высказывали сами студенты и преподаватели.

- Мы видим, что студенты активно записываются на вакцинацию. Удобно, что у нас можно поставить второй компонент, даже если первую вакцину делали в другом месте. Конечно, привиться без отрыва от учебного процесса могут и сотрудники вуза, — рассказала начальник управления воспитательной работы и развития молодежных инициатив КубГТУ Надежда Киселева.

Открыть аналогичные пункты вакцинации в своих стенах собираются и остальные ВУЗы региона. На сегодняшний день в вузах Краснодарского края привились почти 23 тыс. студентов.