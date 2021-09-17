110 тысяч кубанцев оформлены как самозанятые

110 тысяч кубанцев предпочли упрощенное налогообложение и работу "на себя". Фото: пресс-служба администрации краснодарского края

Краснодарский край вошел пятерку лидеров среди всех регионов по числу самозанятых. Эксперимент с особым режимом налогообложения стартовал в регионе в 2020 году, на год позже, чем в других регионах. 17 сентября центр изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства «Локомотивы роста!» подвели промежуточные итоги.

– Самозанятые не предоставляют налоговую декларацию и освобождены от обязательных пенсионных взносов – пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке. Они могут легально вести бизнес, получать подтвержденный доход и не боятся штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность,– рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

По сведениям Федеральной налоговой службы, Кубань входит в 5-топ среди регионов-лидеров по количеству самозанятых. Впереди Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Республик Татарстан. На начало сентября почти 110 тысяч кубанцев выбрали самозанятость.