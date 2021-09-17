Первый день голосования в Краснодарском крае прошел без серьезных нарушений

Центр общественного наблюдения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Центр общественного наблюдения открыли в Краснодаре накануне выборов по инициативе Общественной палаты региона. Там в круглосуточном режиме идет наблюдение за избирательными участками. 17 сентября подвели итоги первого дня голосования.

- В течение дня поступали жалобы и заявления. Но все ситуации были разобраны и отработаны участковыми комиссиями. Серьезный нарушений в работе участков зафиксировано не было, рассказали в администрации Краснодарского края.

В Центре 30 рабочих мест, здесь работают представители Общественной палаты края и штаба общественного наблюдения, кандидаты, члены политических партий, представители институтов гражданского общества и журналисты.