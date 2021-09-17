В первый день голосования явка избирателей в Краснодарском крае превысила 22%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Избирательной комиссии Краснодарского края подвели итоги первого дня голосования.

- В первый день выборов на Кубани проголосовала почти четверть избирателей. Общая активность населения составила 22,73%, - рассказали в Крайизбиркоме.

После закрытия участков все бюллетени из стационарных и переносных ящиков перекладывают в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей, которые расписываются в сопровождающих документах. Средства защиты сейф-пакетов исключают взлома и подмены бюллетеней. До последнего дня выборов эти документы будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением.

Голосование проводят 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00. Во всех муниципалитетах края открыли свыше 2,8 тысяч избирательных участков