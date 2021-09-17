В Сочи обсудили будущий Генеральный план курорта

В Сочи готовятся к разработке Генплана. Фото:МКУ "Агентство ИНКОМ".

В администрации Сочи 17 сентября ведущие архитекторы обсудили свое видении развития курорта. Действующий Генплан города был принят 12 лет назад и уже не отвечает современным реалиям. Выросла численность постоянно проживающего населения. Эксперты считают, что в Сочи примерно 700 тысяч жителей.

– В последние два года началось формирование нового архитектурного стиля Большого Сочи. Мы должны создать новый облик курорта и поставить человека в центр комфортной и безопасной городской среды. Геометрия зданий, цветовая гамма фасадов уже не будут хаотичными и субъективными. – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Сочи ждут большие градостроительные и архитектурные перемены. Прежде всего это касается вопросов обеспечения сочинцев детскими садами, школами, поликлиниками, транспортно-пешеходной логистикой, местами отдыха, включая парки и скверы.