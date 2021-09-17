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Общество17 сентября 2021 23:27

В Сочи обсудили будущий Генеральный план курорта

При разработке Генплана учтут мнения жителей города. Свои рекомендации сочинцы смогут оставить на специальном сайте
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи готовятся к разработке Генплана. Фото:МКУ "Агентство ИНКОМ".

В Сочи готовятся к разработке Генплана. Фото:МКУ "Агентство ИНКОМ".

В администрации Сочи 17 сентября ведущие архитекторы обсудили свое видении развития курорта. Действующий Генплан города был принят 12 лет назад и уже не отвечает современным реалиям. Выросла численность постоянно проживающего населения. Эксперты считают, что в Сочи примерно 700 тысяч жителей.

– В последние два года началось формирование нового архитектурного стиля Большого Сочи. Мы должны создать новый облик курорта и поставить человека в центр комфортной и безопасной городской среды. Геометрия зданий, цветовая гамма фасадов уже не будут хаотичными и субъективными. – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Сочи ждут большие градостроительные и архитектурные перемены. Прежде всего это касается вопросов обеспечения сочинцев детскими садами, школами, поликлиниками, транспортно-пешеходной логистикой, местами отдыха, включая парки и скверы.