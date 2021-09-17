Среди болельщиков «Формулы-1» разыграют прогулку по пит-лейну в Сочи. Фото: sochiautodrom.ru

17 сентября стало известно, что «Росгонки» согласовали прогулку болельщиков по пит-лейну, это часть гоночной трассы, на которой располагаются боксы команд-участниц «королевских гонок». В прошлом году такой экскурсии не было из-за коронавирусных ограничений.

- Из-за действующих антиковидных ограничений принять участие в прогулке по пит-лейну смогут только первые 3 тысячи зарегистрированных болельщиков. Я очень надеюсь на понимание наших болельщиков, что пока этот формат в некоторых ограничениях, но это уже большой шаг вперед к тому, чтобы вернуться во всем привычный нам формат Гран-при, - прокомментировал генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

Всего же на гонки было продано 30 тысяч билетов. Для остальных болельщиков будет проведена виртуальная экскурсия по пит-лейну.

В прямом эфире многочисленных зрителей с происходящим на этой части трассы будет знакомить знаменитый российский ди-джей Александр Анатольевич.

Гран-при России 2021 пройдет с 23 по 26 сентября на Сочи Автодроме. Впервые в 2021 году на одном этапе пройдут гонки всех формульных классов - от Формулы 3 до Формулы 1.