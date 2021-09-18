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Происшествия18 сентября 2021 8:28

Что произошло за ночь 18 сентября: поймали тех, кто устроил оргию в полицейской форме

Что произошло за ночь 18 сентября в Краснодарском крае
Ева МУР
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Молодые люди признали, что выбрали не те костюмы для вечеринки

Молодые люди признали, что выбрали не те костюмы для вечеринки

Полицейские установили всех участников маскарада в центре Краснодара. На видео попали полураздетые мужчины в кружевном белье и девушки – в форменном обмундировании сотрудниц МВД. Их наказали за нарушение общественного порядка. То, как среди них оказался автомобиль ГИБДД с регистрационными номерами Краснодарского края, еще предстоит выяснить.

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