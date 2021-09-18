Что произошло за ночь 18 сентября: поймали тех, кто устроил оргию в полицейской форме

Молодые люди признали, что выбрали не те костюмы для вечеринки

Полицейские установили всех участников маскарада в центре Краснодара. На видео попали полураздетые мужчины в кружевном белье и девушки – в форменном обмундировании сотрудниц МВД. Их наказали за нарушение общественного порядка. То, как среди них оказался автомобиль ГИБДД с регистрационными номерами Краснодарского края, еще предстоит выяснить.

В Анапе произошло землетрясение магнитудой 3,7. Толчки ощутили и жители Новороссийска. Как удалось узнать «КП» - Кубань», подземные толчки происходили неподалеку от Анапы. Кроме того, «дыхание земли» ощутили и жители соседних городов. Сообщается, что землетрясение произошло в 19 километрах от Новороссийска и в 16 километрах от Мысхако.

В аварии под Славянском-на-Кубани погибли четверо. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиков "Ман".