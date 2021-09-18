Море еще теплое Фото: Виктор КЛЮШКИН

Температура воды в Черном море продолжает сохранять комфортные значения. Об этом сообщают в Краснодарском гидромете.

Теплее всего она прогрета у берегов Сочи. Там значения, несмотря на двухдневную непогоду, не упали ниже +24 градусов. Не менее теплое море у берегов Туапсе.

А в Геленджике, Анапе и Новороссийске показатели не превышают +22 градусов. Однако температура воды все еще комфортна для купания.

Зато Азовское море остыло также быстро, как и прогрелось. У берегов Приморско-Ахтарска здесь всего +19 градусов, а в Ейске на один градус выше.

Напомним, бархатный сезон на курортах Краснодарского края продлится до середины октября. Однако на побережье Сочи, к примеру, будут продолжать работать зимние пляжи.