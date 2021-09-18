Выборы проходят три дня

В Краснодарском крае открылись избирательные участки во второй день голосования по выборам депутатов Госдумы РФ. 18 сентября можно будет отдать свой голос за любого из кандидатов до 20 часов.

Напомним, 17 сентября по всей России начались Большие выборы. Они действительно Большие, потому что гражданам предстоит выбрать на следующие 5 лет новый состав Госдумы. А в 12 регионах выбирают еще и губернаторов. И еще в 39 регионах и 11 городах — местные парламенты.

Эти выборы необычны еще и тем, что проходят 3 дня — из-за пандемии решено не устраивать толкотню на участках, а растянуть потоки избирателей по времени. Завершится голосование 19 сентября в 20 часов по местному времени.