Фестиваль пройдет в формате форума

«Кинотавр» в Сочи пройдет в формате делового форума. Он начинается 18 сентября. Изменить формат пришлось из-за требований Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса.

Начнется фестиваль с показа документального фильма о Сергее Бодрове-младшем режиссера Петра Шепотинника.

Закроется фестиваль 25 сентября показом фильма "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Картина получила специальный приз Каннского кинофестиваля за "особый взгляд".

В целом на "Кинотавре" планируют показать 15 картин. Это наибольшее количество отобранных кинолент за всю историю фестиваля.