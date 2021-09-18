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Общество18 сентября 2021 10:31

«Кинотавр» в Сочи пройдет в формате делового форума

Он стартует 18 сентября
Ева МУР
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Фестиваль пройдет в формате форума

Фестиваль пройдет в формате форума

«Кинотавр» в Сочи пройдет в формате делового форума. Он начинается 18 сентября. Изменить формат пришлось из-за требований Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса.

Начнется фестиваль с показа документального фильма о Сергее Бодрове-младшем режиссера Петра Шепотинника.

Закроется фестиваль 25 сентября показом фильма "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Картина получила специальный приз Каннского кинофестиваля за "особый взгляд".

В целом на "Кинотавре" планируют показать 15 картин. Это наибольшее количество отобранных кинолент за всю историю фестиваля.