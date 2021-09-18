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Общество18 сентября 2021 11:41

227 новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Краснодарском крае

Заболели 145 женщин и 82 мужчины
Ева МУР
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Больных по-прежнему много

Больных по-прежнему много

227 новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Краснодарском крае. Статистика больных снова увеличилась. Зарегистрированы 145 инфицированных женщин и 82 - мужчин. Среди них 30 - дети.

Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи и Армавир. В них зарегистрировано соответственно - 49, 29 и 18 новых пациентов ковид-госпиталей.

К слову, 18 и 19 сентября в Краснодарском крае проходят выборы в Госдуму. В Роспотребнадзоре подтверждают, что все требования санитарных врачей на избирательных участках соблюдены.

А в Усть-Лабинске местные медики прямо у избирательных участков в центре города предлагают пройти вакцинацию от гриппа и пневмонии.