Больных по-прежнему много

227 новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Краснодарском крае. Статистика больных снова увеличилась. Зарегистрированы 145 инфицированных женщин и 82 - мужчин. Среди них 30 - дети.

Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи и Армавир. В них зарегистрировано соответственно - 49, 29 и 18 новых пациентов ковид-госпиталей.

К слову, 18 и 19 сентября в Краснодарском крае проходят выборы в Госдуму. В Роспотребнадзоре подтверждают, что все требования санитарных врачей на избирательных участках соблюдены.

А в Усть-Лабинске местные медики прямо у избирательных участков в центре города предлагают пройти вакцинацию от гриппа и пневмонии.