Анна Нетребко

Губернатор Краснодарского края поздравил Анну Нетребко с юбилеем. Уроженке Краснодара исполнилось 50 лет.

– Уникальный голос, истинная женская красота, открытое и доброе сердце помогли Вам добиться недосягаемых творческих высот, покорить лучшие сцены мира. Многие годы Вы щедро дарите свой талант, обаяние, эмоции и вдохновляете миллионы преданных поклонников. Каждое Ваше выступление – яркое, незабываемое событие, настоящий праздник для истинных ценителей искусства. От себя лично, от имени земляков желаю Вам счастья и вдохновения! Пусть рядом всегда будут дорогие и любимые люди, а каждый день приносит радость, – говорится в тексте поздравления Вениамина Кондратьева.

Напомним, певица родилась и выросла в Краснодаре. Именно здесь и начала выступать. В ее семье никто профессионально не занимался искусством. Но отец отлично пел и играл на фортепиано - свою музыкальность младшая дочь Анна, похоже, унаследовала от него. "КП" вспоминает, как это было.