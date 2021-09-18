Дети осудили поступок вандалов. Фото: мэрия Сочи

Воспитанники патриотических клубов Сочи осудили поступок вандалов. Напомним, социальные сети облетело видео, где видно, как траурный венок горит на Вечном огне. Эту запись выложил в сеть очевидец. Он проходил мимо, когда увидел осквернение мемориала. Венок буквально поглотили языки пламени.

Застать виновников мужчина не успел. Они уже покинули мемориальный комплекс в Завокзальном микрорайоне курорта. Однако глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и найти виновных.

А 18 сентября к мемориалу пришли молодые люди с венками, чтобы возложить их и почтить память героев.

- Мы надеемся, что правоохранительные органы найдут виновных, и они будут по заслугам наказаны. После того как произошел это гнусный поступок, мы сразу же получили обратную связь от молодежи нашего города, - заявил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

Вместе со своими подопечными он пришел к Вечному огню, чтобы отдать дань уважения павшим на фронтах Великой Отечественной войны.