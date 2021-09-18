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Общество18 сентября 2021 13:48

35 пляжей Сочи претендуют на звание лучших

Они могут получить международный знак качества «Голубой флаг»
Ева МУР
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Пляжи оценивают ежегодно

Пляжи оценивают ежегодно

35 пляжей Сочи претендуют на звание лучших. Международный знак качества «Голубой флаг» могут вручить, если эксперты сочтут их достойными.

К слову, уже сейчас 33 пляжа Сочи имеют эту категорию. Но «Голубой флаг» присуждается только на один сезон. Ежегодно необходимо подтверждать свое качество.

Оценивают сервис и качество воды на пляжах международные эксперты. Если эти показатели не соответствуют в течение сезона, то знак могут отозвать.

До конца декабря арендаторы пляжей, претендующие на получение престижной награды, могут подать заявку. Сочи участвует в международной программе сертификации с 2018 года.