Пляжи оценивают ежегодно

35 пляжей Сочи претендуют на звание лучших. Международный знак качества «Голубой флаг» могут вручить, если эксперты сочтут их достойными.

К слову, уже сейчас 33 пляжа Сочи имеют эту категорию. Но «Голубой флаг» присуждается только на один сезон. Ежегодно необходимо подтверждать свое качество.

Оценивают сервис и качество воды на пляжах международные эксперты. Если эти показатели не соответствуют в течение сезона, то знак могут отозвать.

До конца декабря арендаторы пляжей, претендующие на получение престижной награды, могут подать заявку. Сочи участвует в международной программе сертификации с 2018 года.