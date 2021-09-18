Главный архитектор Краснодара: «Будущее города - в наших руках»

Наталья Машталир.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир проголосовала на выборах в Госдуму.

- Я сделала свой выбор, потому что будущее города - в наших руках, - цитируют ее "КИ". - Во-первых, я считаю это своим гражданским долгом. И как муниципальный служащий хорошо знаю, как много зависит от таких, казалось бы, далеких, но в то же время близких депутатов Госдумы. Они задают тон на федеральном уровне. От того, насколько им известно о проблемах, зависит, будут ли они решены.

Напомним, эти выборы необычны тем, что проходят 3 дня — из-за пандемии решено растянуть потоки избирателей по времени. Завершится голосование 19 сентября в 20 часов по местному времени.