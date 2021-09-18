Лес горит под Геленджиком. Фото: ГУ МЧС по краю

В Геленджике снова горят гектары леса. Листва занялась огнем 18 сентября, пламя охватило 2,1 гектара.

- Сейчас пожар локализован. Работы по тушению продолжаются, - сообщили в ГУ МЧС по краю. - ЧП произошло на территории Кабардинского лесничества. Борются с огнем 15 человек.

Ранее ведомство объявило о запрете посещения лесов из-за угрозы пожаров. В регионе установилась сухая и теплая погода. Это провоцирует лесные пожары. Параллельно начался сезон сбора грибов. Жителей региона предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.