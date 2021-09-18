Мэрия Новороссийска дарит автомобили и смартфоны голосующим на выборах

В Новороссийске самые удачливые жители получат автомобиль от мэрии города. Конкурс, объявленный ко Дню города, стартовал 17 сентября. Торжества по случаю годовщины основания Новороссийска отгремели неделю назад.

По условиям розыгрыша необходимо до 19 сентября прийти на свой избирательный участок, получить флаер и дальше действовать по инструкции, указанной на флаере.

К слову, по итогам победитель получит один из двух автомобилей марки Volkswagen и Kia, смартфоны, планшеты, электросамокаты и другие призы.

- Уже названы первые 52 победителя, которые выиграли велосипеды, экскурсии и различные подарочные сертификаты, - говорится на официальной странице мэра Новороссийска Игоря Дяченко.

Но главный приз - автомобиль - еще никто не забрал.