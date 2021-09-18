Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Медики получили ключи от квартир на Кубани. Работники здравоохранения в Новопокровском районе будут жить в ведомственном жилье.

- К нам приезжают квалифицированные кадры, они нуждаются в жилье, - говорит главврач больницы Татьяна Ивлева.

Обладателями новых квартир стала семья Ислама Магомедова и Рабиат Ибрагимовой. Они переехали в район в 2017 году по программе «Земский доктор». Также ключи от квартиры получила заведующая приемным отделением Наринэ Халидова. Она работает в Новопокровской ЦРБ с 2013 года, отучившись по целевому направлению в Кубанском государственном медицинском университете.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в 2020 году за счет краевого бюджета приобрели 70 квартир и два дома для предоставления служебного жилья медикам. В 2021 году планируется купить 94 объекта недвижимости.