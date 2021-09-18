Любовь Попова

Председатель Общественной палаты Краснодарского края призвала активнее участвовать в будущем страны. Любовь Попова проголосовала на выборах депутатов Госдумы.

- Наше будущее - страны, города, села - зависит от этих трех дней (с 17 по 19 сентября). От того, насколько мы сами осознаем, что все в наших руках, - сказала Любовь Попова.

По ее словам, гражданская активность не ограничивается только лишь голосованием. Необходимо следить за исполнением депутатов своих обещаний и напоминать им о проблемах региона.

Напомним, отдать свой голос за того или иного кандидата можно до 20.00 19 сентября. С этого момента участки будут закрыты и начнется подсчет голосов.