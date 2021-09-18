Выборы продолжатся до 19 сентября Фото: Юлия ЧУБАКОВА

На три часа дня во второй день голосования на Кубани явка составила 33,4 процента. Об этом сообщили в территориальном Избиркоме.

К слову, в регионе 18 сентября проходит 88 избирательных кампаний. Жители Краснодарского края выбирают депутатов Государственной думы, членов Совета федеральной территории "Сириус", депутатов Советов в 23 муниципалитетах и 63 глав городских и сельских поселений.

Избирательные участки 18 сентября закроются в 20 часов. Но голосование продолжится с 8 утра 19 сентября. В 20.00 в воскресенье выборы завершатся и начнется подсчет голосов.