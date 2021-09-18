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Общество18 сентября 2021 17:45

На Кубани стартовали ярмарки вакансий краевой акции «Планета ресурсов»

Они проходят в центрах занятости
Ева МУР
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Ярмарки вакансий пройдут во всех районах

Ярмарки вакансий пройдут во всех районах

На Кубани стартовали ярмарки вакансий краевой акции «Планета ресурсов». Они проводятся в центрах занятости населения. Около 700 работодателей и 12 тысяч соискателей.

До 29 октября такие ярмарки вакансий пройдут во всех 44 центрах занятости населения Кубани. Самые крупные – в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске. Все предлагаемые на ярмарках услуги бесплатные, вход свободный.

Работодатели представят вакансии в сельском хозяйстве, санаторно-курортной, строительной, медицинской отраслях, в торговле, транспортной и социальной сферах, образовании. Также участники ярмарок смогут ознакомиться с предложениями из банка службы занятости – их сегодня более 75 тысяч.

Кроме того, посетители ярмарки смогут получить консультацию у представителей органов соцзащиты населения, Пенсионного фонда, ФСС, общественников, некоммерческих организаций, задать вопросы специалистам в области охраны труда, Государственной инспекции труда в крае, юристам.