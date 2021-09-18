Глава Тимашевска Николай Панин пришел на выборы всей семьей

Николай Панин с сыном и женой

Глава города Тимашевска Николай Панин пришел на избирательный участок всей семьей. Вместе с супругой они заполнили бюллетени. А сын-школьник пока еще наблюдал за процессом со стороны.

- Мы пришли сюда все вместе, потому что это не простая формальность. Это важнейший шаг для будущего наших поколений. Я призываю жителей города Тимашевск последовать нашему примеру, - сказал Николай Панин. Затем оба бюллетеня, свой и супруги, погрузил в электронную урну для голосования.

Супруги Пивень пришли на участок тоже вместе. В этом году они отметят 50 лет союза

К слову, приходить на избирательные участки семьями призывают и супруги Пивень, Виталий Григорьевич и Клавдия Васильевна. Они вместе уже 50 лет. Узнав о круглой дате в их супружеском союзе, глава вручил юбилярам букет цветов прямо на участке для голосования.

В Тимашевске, как и по всей стране, выборы проходят с соблюдением всех санитарных мер. На входе голосующим выдают маски. Сделать свой выбор можно будет до 20.00 18 сентября. В 8 утра 19 сентября участки для голосования снова начнут свою работу.

Итоговый подсчет голосов начнется после завершения выборов 19 сентября.