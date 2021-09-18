Волны размером с дом ожидаются в море у Новороссийска

Волны будут высокими Фото: Виктор КЛЮШКИН

Городское управление по ЧС в Новороссийске предупредило о надвигающемся шторме 19 сентября.

- Высота волн может доходить до 2 метров, а скорость ветра - до 17 метров в секунду, - предупредили спасатели.

Жителям причерноморского города рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности. Заходить в море опасно.

Напомним, 30-градусные отметки, радовавшие жителей Кубани буквально пару дней назад, уже не повторятся. По крайней мере в этом году. По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае уже со следующей недели похолодает - отметки снизятся хоть и незначительно, но все же ощутимо. И после этого падения жары ждать уже точно не стоит. Как говорят метеорологи, ухудшаться погода начнет в выходные дни.