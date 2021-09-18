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Общество18 сентября 2021 19:20

Успенский район на Кубани показывает самую высокую явку на выборы

На участки пришли уже 70 процентов голосующих
Ева МУР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Выборы проходят по всей стране

Выборы проходят по всей стране

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Успенский район на Кубани показывает самую высокую явку на выборы. На участки пришли уже больше 70 процентов голосующих.

- На три часа дня 18 сентября явка была самой высокой по краю, - сообщили в территориальном избиркоме.

По данным ТИК, активность жителей там составила 73,87 процента. Дальше по этому рейтингу идут Белоглинский район с чуть больше 66 и Новокубанский с 60 процентами. Хорошая явка в Кавказском и Мостовском районах. На участки там пришли больше половины жителей. Активно голосуют в Крыловском, Крымском и Новопокровском районах.

Отдать свой голос 18 сентября еще можно до 20 часов. 19 сентября участки откроются в 8 утра.