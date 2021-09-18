Выборы проходят по всей стране Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Успенский район на Кубани показывает самую высокую явку на выборы. На участки пришли уже больше 70 процентов голосующих.

- На три часа дня 18 сентября явка была самой высокой по краю, - сообщили в территориальном избиркоме.

По данным ТИК, активность жителей там составила 73,87 процента. Дальше по этому рейтингу идут Белоглинский район с чуть больше 66 и Новокубанский с 60 процентами. Хорошая явка в Кавказском и Мостовском районах. На участки там пришли больше половины жителей. Активно голосуют в Крыловском, Крымском и Новопокровском районах.

Отдать свой голос 18 сентября еще можно до 20 часов. 19 сентября участки откроются в 8 утра.