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Происшествия18 сентября 2021 19:32

В Сочи спасли двоих жителей горящего барака

Десять человек спасатели эвакуировали
Ева МУР
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Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

В Сочи спасли двоих жителей из горящего барака по улице Чекменева в Хостинском районе. Десять человек пришлось эвакуировать из-за угрозы обрушения конструкций.

- В начале седьмого 18 сентября на пульт дежурного поступила информация о пожаре, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Когда пожарные прибыли к месту ЧП, выяснилось, что площадь пожара уже достигла 200 квадратных метров. Через час его удалось локализовать.

На данный момент в тушении задействовано 28 человек и 8 единиц техники.