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Общество18 сентября 2021 19:59

Резкое похолодание спрогнозировали в Сочи

Температура на курорте не будет подниматься выше +19
Ева МУР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Сочи похолодает

В Сочи похолодает

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Резкое похолодание спрогнозировали в Сочи. По данным метеорологов, дневные температуры на курорте упадут до +19 градусов. Если в начале рабочей недели будет хоть и дождливо, но относительно тепло до +24 градусов.

То со среды, 22 сентября, на курорт придет настоящая осень. Синоптики обещают потепление лишь к следующим выходным. Но и она не поднимется выше +23 градусов.

Напомним, бархатный сезон на курортах Краснодарского края продлится официально до 10 октября. Но зимние пляжи в Сочи продолжат работать.