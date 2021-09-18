В Сочи похолодает Фото: Виктор КЛЮШКИН

Резкое похолодание спрогнозировали в Сочи. По данным метеорологов, дневные температуры на курорте упадут до +19 градусов. Если в начале рабочей недели будет хоть и дождливо, но относительно тепло до +24 градусов.

То со среды, 22 сентября, на курорт придет настоящая осень. Синоптики обещают потепление лишь к следующим выходным. Но и она не поднимется выше +23 градусов.

Напомним, бархатный сезон на курортах Краснодарского края продлится официально до 10 октября. Но зимние пляжи в Сочи продолжат работать.