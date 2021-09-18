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Общество18 сентября 2021 21:55

Общественники не нашли подтверждений фактов вбросов на выборах в Краснодаре

Урна была опломбирована
Ева МУР
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Факты не подтвердились

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Общественники не нашли подтверждений фактов вбросов бюллетеней на выборах в Краснодаре.

После проверки информации о нарушениях на избирательном участке 6071 в Краснодаре, выяснилось, что сообщение поступило от одного наблюдателя. Но доказательств этому не нашли. - Была исследована урна для голосования. Она не тронута и опломбирована, - заявил член Общественной палаты Краснодарского края Артур Колесников. - Факта вброса больше никто не видел. В итоге участок был закрыт вовремя.