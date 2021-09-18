Голосование продолжится утром 19 сентября

За два дня в Краснодарском крае проголосовали 43,2 процента избирателей. Это почти 2 млн человек. Напомним, больший процент явки демонстрирует Успенский район. Активно голосуют в Кавказском, Крымском, Мостовском и других районах. В регионе проходит 88 избирательных кампаний федерального и муниципального уровня. В 23 муниципалитетах помимо депутатов Госдумы, выбирают представителей в местные Советы, а в 63 - глав. Избирательные участки откроются снова в 8 часов утра 19 сентября и закроются в 20 часов. Тогда же и начнется подсчет голосов.