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Общество19 сентября 2021 7:55

Последние новости на 19 сентября 2021: назван район с самой высокой явкой

Последние новости на 19 сентября 2021 года в Краснодарском крае
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Последние новости на 19 сентября на Кубани.

За два дня в Краснодарском крае проголосовали 43,2 процента избирателей. Это почти 2 млн человек. Успенский район на Кубани показывает самую высокую явку на выборы. На участки пришли уже 70% голосующих. На втором месте Белоглинский район – 66,98%, затем Новокубанский – 60,42%. В Кавказском и Мостовском районах активность составила порядка 57%. Также более половины избирателей уже проголосовали в Крыловском, Крымском и Новопокровском районах.

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