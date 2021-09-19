Последние новости на 19 сентября 2021: назван район с самой высокой явкой

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Последние новости на 19 сентября на Кубани.

За два дня в Краснодарском крае проголосовали 43,2 процента избирателей. Это почти 2 млн человек. Успенский район на Кубани показывает самую высокую явку на выборы. На участки пришли уже 70% голосующих. На втором месте Белоглинский район – 66,98%, затем Новокубанский – 60,42%. В Кавказском и Мостовском районах активность составила порядка 57%. Также более половины избирателей уже проголосовали в Крыловском, Крымском и Новопокровском районах.

Четыре человека погибли в ДТП на дороге Краснодарского края. Иномарка столкнулась с тяжелым грузовиком.

Экс-губернатор Кубани Ткачев открыл винодельню под тосты Познера и Собчак. В Геленджике по такому поводу накрыли столы и пригласили ВИПов.