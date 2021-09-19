Погода в Краснодаре 19 сентября 2021: воздух прогреется до 24 градусов

Сыро будет в течение недели

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 19 сентября. Воздух в городе прогреется до 24 градусов, возможен дождь.

- 19 сентября в Краснодаре переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов, днем 22-24 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среде.

Начало недели тоже обещает быть дождливым. Столбики на термометрах к 24 сентября опустятся до +15. По региону также ожидается днем кратковременный дождь с грозой.