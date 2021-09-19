Председатель УИК в станице Кущевской после конфликта с наблюдателем попала в реанимацию

Председателю комиссии потребовалась помощь медиков. Фото: https:kubnews.ru

В сети появилось видео с избирательного участка 28-01, расположенного в Кущевской, сообщают «Кубанские новости». Медики оказывают медицинскую помощь женщине, лежащей на полу без сознания. Ранее на этом участке произошел конфликт членов участковой комиссии с наблюдателем в казачьей форме Григорием Русиным. Председателю комиссии после агрессивного поведения казака потребовалось помощь врачей Скорой помощи.

-После разбирательства на участке, конфликта с казаком она плохо себя почувствовала, была вся подавлена и истощена морально. Встала из-за стола и упала как подкошенная. Она просто не выдержала, - рассказал один из очевидцев произошедшего.

Русин порвал пачку бюллетеней, которые собирались вернуть в ящик. В конфликт пришлось вмешиваться правоохранительным органам. Сейчас женщина находится в реанимации под контролем врачей. Официальные источники ситуацию пока не комментируют.

Ранее, в избирательной комиссии не подтвердили фактов вброса бюллетеней в Краснодаре.