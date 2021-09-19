Увеличительными стеклами, трафаретами Брайля и пандусами оборудованы избирательные участки Сочи

Участки Сочи оснащены специальным оборудование. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Избирательные участки Сочи оснащены всем необходимым для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья тоже могли отдать свой голос за того или иного кандидата. На 83 участках используется специальное оборудование для слабовидящих: увеличительные стекла и трафареты Брайля. На 233 избирательных участках установили настольные ширмы и кабинки для граждан, заполняющих бюллетени сидя.

- Никаких трудностей на участке не возникло. Здесь удобный пандус и внутри есть все необходимое. Необходимо изъявить свою волю и для этого не должно быть препятствий, -рассказал инвалид-колясочник Александр Ермолов.

Перечень таких участков есть на сайте администрации Сочи и местной избирательной комиссии. Необходимо было открепиться от участка по месту жительства и получить талон для голосования на выбранном участке.