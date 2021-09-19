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Общество19 сентября 2021 9:31

Мэр Сочи сообщил, что «Кинотавр» пройдет с соблюдением всех требований эпидбезопасности

Церемония открытия уже прошла на курорте
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: AlekseiKopaigorodskii

Фото: AlekseiKopaigorodskii

В Сочи открылся 32-й российский кинофестиваль «Кинотавр». Мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал, что кинофорум будет организован со всеми мерами безопасности.

- Мы приложили все усилия, чтобы кинофорум прошел на самом высоком организационном уровне с соблюдением всех требований эпидемической безопасности, - написал в Telegram-канале Копайгородский.

Также глава курорта пожелал всем конкурсантам победы, а членам жюри – правильного достойного выбора.

В целом на «Кинотавре» планируют показать 15 картин. Это наибольшее количество отобранных кинолент за всю историю проведения.

Ранее «Комсомолка» рассмотрела образы знаменитостей, продефилировавших по алому ковру фестиваля.