Мэр Сочи сообщил, что «Кинотавр» пройдет с соблюдением всех требований эпидбезопасности

Фото: AlekseiKopaigorodskii
В Сочи открылся 32-й российский кинофестиваль «Кинотавр». Мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал, что кинофорум будет организован со всеми мерами безопасности.
- Мы приложили все усилия, чтобы кинофорум прошел на самом высоком организационном уровне с соблюдением всех требований эпидемической безопасности, - написал в Telegram-канале Копайгородский.
Также глава курорта пожелал всем конкурсантам победы, а членам жюри – правильного достойного выбора.
В целом на «Кинотавре» планируют показать 15 картин. Это наибольшее количество отобранных кинолент за всю историю проведения.
Ранее «Комсомолка» рассмотрела образы знаменитостей, продефилировавших по алому ковру фестиваля.