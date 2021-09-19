Мэр Краснодара Евгений Первышов проголосовал на выборах в Госдуму

Мэр Краснодара Евгений Первышов

Мэр Краснодара Евгений Первышов посетил избирательный участок 20-05 на улице Индустриальной 19 сентября. Он проголосовал за одного из кандидатов в депутаты на выборах в Госдуму.

- В период распространения коронавирусной инфекции, в первую очередь, мы должны думать о безопасности жителей страны, в том числе краснодарцев. Возможность выбрать любой из трех дней для голосования - очень удобна и оптимальна, - написал Первышов в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что по итогам двух дней выборов явка в Краснодаре проголосовало 22% избирателей.

Напомним, на территории краевого центра в финальный день голосования 19 сентября в 8:00 открылись все 360 избирательных участков и 14 УИК в местах временного пребывания избирателей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани стартовал финальный день голосования на выборах в Госдуму. Прийти на участок можно до 20:00. За два дня в Краснодарском крае проголосовало 43,2% избирателей.