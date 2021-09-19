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Происшествия19 сентября 2021 10:22

Грузовики не рассчитали дистанцию на перевале в Новороссийске

На перевале Волчьи ворота произошла авария с двумя грузовиками, спасателям пришлось применить гидравлические инструменты
Евгения ХАЛИКОВА
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На перевале Волчьи ворота произошло ДТП. Фото: alekseioderov

На перевале Волчьи ворота произошло ДТП. Фото: alekseioderov

В ночь с 18 на 19 сентября на перевале Волчьи ворота в Новороссийске произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в своем аккаунте сообщил глава муниципальной «Службы спасения» Алексей Одеров.

- Грузовой автомобиль догнал попутный грузовой автомобиль. Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из кабины КамАЗа водителя и передали его медикам, - написал Алексей Одеров в соцсетях.

Некоторое время движение на перевале было затруднено. Сейчас автомобильному потоку ничего не мешает.