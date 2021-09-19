В Краснодаре проголосовала председатель городской Думы Вера Галушко

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Председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко проголосовала утром 19 сентября. Она пришла на избирательный участок а территории школы №80 по улице Тургенева, 195.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что утром 19 сентября за одного из кандидатов в депутаты на выборах в Госдуму также проголосовал мэр Краснодара Евгений Первышов. Он посетил избирательный участок на улице Индустриальной.

Напомним, сегодня заключительный день голосования. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва продолжаться до 8 часов вечера. После чего все участки закроются и начнется подсчет голосов.

В краевом центре работают 360 избирательных участков и ещё 14 УИК в местах временного пребывания избирателей.