Sochi Jazz Festival в следующем году станет длиннее

В Сочи завершается джазовый фестиваль. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

19 сентября в концертном зале «Фестивальный» пройдет гала-концерт, в котором примут участие джазовые исполнители Чико Пинейро и Фантине. Церемонию закрытия завершит фейерверк, сообщает администрация Сочи.

Фестиваль длился 4 дня и организаторы пришли к выводу, что это такому мероприятию тесно в этих рамках. По словам Игоря Бутмана, город Сочи должен стать летней джазовой столицей России.

- В следующем году мы постараемся сделать уже не четыре фестивальных дня, а может быть, неделю. - рассказал Игорь Бутман.

При содействии Бутмана в Сочи появился новый музыкальный коллектив. Народный артист России помог организовать джазовый оркестр в Сочинском колледже искусств,