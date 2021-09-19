Домушник пытался застрелить полицейских из краденого ружья в Краснодарском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

Папиросы, патроны, коньяк и помповое ружье стали добычей домушника в х. Стеблицкий Новокубанского района. Местные участковые раскрыли преступление практически сразу же, сообщает источник в правоохранительных органах. Награбленное обнаружили в соседнем доме, принадлежащем 34-летнему местному жителю.

- При нем находилось охотничье ружье, внешне схожее с похищенным ружьем. При задержании оказал неповиновение сотрудникам полиции, направил ружье в их сторону и пытался перезарядить, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейским удалось обезоружить мужчину. Он задержан и помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение в хищении чужого имущества и неповиновении полицейским.