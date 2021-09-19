Скандально известный экс-майор Дымовский повздорил с соседкой в Геленджике

Алексей Дымовский снова привлек к себе внимание.

Бывший офицер милиции, ставший известный после выступлений против коррупции в правоохранительных органах, снова попал в сводки полиции. Как сообщил источник в правоохранительных органах, Алексей Дымовский обвиняет соседку в порче имущества.

- 17 сентября в полицию Геленджика обратился Алексей Дымовский с жалобой на противоправные действия соседки, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

По заявлению бывшего майора соседка повредила 2 автомобиля Мазда и Опель. стоявшие на парковке жилого многоквартирного дома.

В мае 2021 года Алексей Дымовский уже попадал в поле зрения общественности. Тогда мужчина был оправдан по "делу о взрывчатке" и собирался требовать компенсации у МВД РФ.