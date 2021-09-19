На Кубани на 10 часов утра в финальный день голосования явка составила 45,31%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сегодня, 19 сентября, стартовал финальный день голосования на выборах в Госдуму. Свой голос отдали 1952644 человека. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

- Общая активность избирателей по краю на 10 часов утра 19 сентября составляет 45,31%, - отметили в избиркоме.

Напомним, что жители края выбирают депутатов Госдумы и членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, кроме того – депутатов представительных органов в 23 муниципалитетах и глав 63 городских и сельских поселений.

19 сентября в Краснодаре проголосовал мэр города Евгений Первышов, председатель гордумы Вера Галушко и вице-губернатор Игорь Чагаев.

Первые два дня голосования в регионе прошли в целом спокойно, без серьезных нарушений.