Илья Шакалов проголосовал на выборах в Государственную Думу

Илья Шакалов вместе с отцом. Фото: shakalov_ilya

Генеральный директор Фонда развития Краснодарского края и муниципальный депутат Илья Шакалов посетил избирательный участок в одном из спальных микрорайона Краснодара, где проживают его родители. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

- Сегодня, в воскресение 19 сентября, третий и заключительный день голосования общероссийских выборов. Мы выбираем курс развития нашей страны на ближайшие 5 лет. Принимать участие в выборах моя семья считает своим гражданским долгом, - написал в своем аккаунте Илья Шакалов.

Шакалов подчеркнул, что отказался от возможности электронного голосования, так как голосование для его семьи - это еще и семейный праздник.