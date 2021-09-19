Фото: tuapseregion.ru

В Туапсе проголосовал 102-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Воронов. Представители избиркома пришли к ветерану домой 18 сентября. Ветеран проголосовал вместе с дочерью Людмилой. Во время процедуры были соблюдены все меры эпидбезопасности.

Стоит отметить, что Воронов легендарная и известная личность Туапсе. 1 мая 1960 года под Свердловском зенитно-ракетный дивизион под его командованием сбил самолет-шпион U-2 американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, который вторгся на территорию нашего государства. Пауэрса удалось взять в плен. Это было событием международного масштаба.

Напомним, что, если по состоянию здоровья, не удается самостоятельно прибыть на участок, нужно подать обращение в избирательную комиссию для голосования на дому.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани на 10 часов утра в финальный день голосования явка составила 45,31%. Свой голос отдали 1952644 человека. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.