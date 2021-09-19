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Общество19 сентября 2021 12:27

Краснодарская агропромышленная выставка-ярмарка привлечет 500 фермеров со всей Кубани

Мероприятие начнется 30 сентября и продлится до начала октября. Ярмарка станет одним из самых массовых агропромышленных событий в период пандемии
Евгения ХАЛИКОВА
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Выставка-ярмарка объединит около 500 фермеров со всего региона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Выставка-ярмарка объединит около 500 фермеров со всего региона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре пройдет выставка-ярмарка продукции крестьянско-фермерских хозяйств. Предполагается, что в ней примут участие почти 500 фермеров со всего региона.

-На выставке будут представлены практические все продовольственные направления. Это большое событие для всех небольших хозяйств региона,- рассказали в администрации Краснодарского края.

Ярмарка пройдет с соблюдением всех мер, рекомендованных Роспотребнадзором. Количество участников снижено в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.