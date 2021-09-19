На Кубани за последние сутки коронавирусом заболели 229 человек, в том числе 18 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным на 19 сентября, за сутки в Краснодарском крае коронавирусную инфекцию выявили у 229 человек. В госпитали попали 123 женщин и 106 мужчин в возрасте до 90 лет. В том числе, заразились 18 детей. Об этом сообщили в оперштабе.

Самым зараженным городом стал Краснодар. Здесь выявили 35 заболевших. На втором месте Тимашевский район с 29 инфицированными. Далее идет Сочи, здесь заразился 21 человек.

- В Новороссийске больницы пополнились на 19 пациентов, в Апшеронском районе – на 13, по 12 новых инфицированных в Горячем Ключе и Курганинском районе. 11 случаев заражения зафиксировали в Красноармейском районе, девять – в Павловском, восемь – в Кореновском, семь – в Геленджике.

Шесть человека заболели в Туапсинском районе, пять – в Щербиновском, по четыре – в Анапе, Кавказском, Северском и Славянском районах. По три жителя выявлено с коронавирусом в Лабинском, Ейском, Темрюкском и Мостовском районах, по два – в Абинском, Кущевском, Староминском, Тихорецком районах и Армавире. Единичные случаи отмечены в Динском, Каневском, Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском районах.

В настоящее время 104 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще восемь – на ЭКМО. В стационарах лечатся 3146 человек с подтвержденным коронавирусом, дома – 11288 жителей.

Также известно, что по данным на 19 сентября за сутки скончались 34 человека с подтвержденной инфекцией.