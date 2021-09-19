200 тысяч цветов высадят на клумбах в Краснодаре

В Краснодаре будут созданы цветочные композиции. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В краевой столице стартовал осенний марафон по наведению санитарного порядка. С 20 сентября на работу выходят озеленители и флористы. Им предстоит украсить городские клумбы крокусами, тюльпанами и виолами. Кроме того, будут высажены саженцы деревьев и кустарников.

- В парка, скверах, на магистральных улицах и транспортных развязках появятся 150 тыс. цветов виолы, также будут высажены 50 тыс. луковиц тюльпанов и крокусов, - рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Всего этой осенью работы по посадке цветов-двулетников проведут на 68 городских объектах. Высадка весеннецветущих луковиц тюльпанов и крокусов намечена на октябрь 2021 г.

Городской месячник по наведению санитарного порядка привлек более 15 тыс. жителей человек, которые очистили 57,5 тыс. кв. м лесополос, 951 тыс. кв. м береговой линии реки Кубань и ликвидировали 139 свалок. А еще привели в порядок 23 детские площадки и установили 188 новых урн для мусора.