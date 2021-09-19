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Общество19 сентября 2021 13:05

Цыгане увели жениха со свадьбы в Сочи

Мужчина пропал из кафе в разгар торжества по случаю регистрации брака
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи цыгане украли жениха.

В Сочи цыгане украли жениха.

Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Медовый месяц сочинских молодоженов начался весьма неприятно. Не успели отзвучать крики «Горько!» на свадьбе, как прямо с торжества пропал молодой муж.

- Со слов женщины, они отмечали регистрацию брака в кафе «Встреча». В какой-то момент из поля зрения пропал новобрачный, как сообщили свидетели, его украли цыгане – сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

48-летняя новобрачная вместе с правоохранительными органами разыскивает своего супруга, который младше ее на 7 лет.