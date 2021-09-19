Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах в Госдуму вместе с супругой

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Краснодарского края посетил избирательный участок в станице Динской 19 сентября. Вениамин Кондратьев пришел проголосовать вместе с супругой. Об этом он сообщил в соцсетях.

- На избирательный участок пришли с супругой Галиной. Отдали свои голоса за развитие Кубани и страны. Считаю, что мы должны жить, как наши родители, бабушки и дедушки. Они никогда не были безучастными к жизни родного края. И мы тоже не должны быть равнодушными, - написал Кондратьев в Telegram-канале.

Губернатор также призвал и других жителей, кто еще не проголосовал, прийти на участки до 8 часов вечера.

- Давайте придем на избирательные участки и проголосуем за Россию, Кубань, за будущее свое и своих детей, - сказал Кондратьев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сегодня на участках были замечены мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко, а также вице-губернатор Игорь Чагаев.

По данным на 12:00 в основной день выборов явка в Краснодарском крае составила 49,29%.