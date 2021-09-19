В Новороссийске спасли трёхлетнего малыша, выпившего перекись водорода

В Новороссийске ребенок выпил перекись водорода. Фото: Виктор Гусейнов

В новороссийскую больницу попал 3-летний ребенок с химическим ожогом пищевода. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Как объяснили врачам родители малыша, он перепутал перекись водорода с водой.

- В больнице ребенку оказали первую медицинскую помощь. У него химический ожог слизистой и пищевода, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он переведен на амбулаторное лечение.