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Происшествия19 сентября 2021 13:31

В Новороссийске спасли трёхлетнего малыша, выпившего перекись водорода

Ребенок перепутал жидкость с водой
Евгения ХАЛИКОВА
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В Новороссийске ребенок выпил перекись водорода.

В Новороссийске ребенок выпил перекись водорода.

Фото: Виктор Гусейнов

В новороссийскую больницу попал 3-летний ребенок с химическим ожогом пищевода. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Как объяснили врачам родители малыша, он перепутал перекись водорода с водой.

- В больнице ребенку оказали первую медицинскую помощь. У него химический ожог слизистой и пищевода, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он переведен на амбулаторное лечение.